Ирак собирается приобрести российские С-300 и С-400

Согласно сообщениям ряда СМИ, которые ссылаются на информированные источники, Ирак намеревается приобрести российские системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО). Это, судя по всему, вопрос решенный. Багдад лишь размышляет о том, заключать ли контракт на поставку С-300, или же сразу приобрести более современные С-400.

По сообщению источника, как только в Багдаде будет сформировано новое правительство, специальная комиссия в Комитете безопасности и обороны вплотную займется этим вопросом.

"Безопасность и защита охватывает гораздо больше вопросов, чем просто противовоздушная оборона", — сообщает источник.

Эксперты предполагают, что с учетом размеров самого Ирака, речь может идти о покупке четырех российских систем ПРО. Однако в любом случае все будет зависеть от российско-иракских переговоров.

Ранее Багдад рассматривал системы ПВО и ПРО Китая и Украины. Но после изучения возможностей российских комплексов, в Ираке пришли к выводу, что у них нет конкурентов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что системы "Искандер-М" могут быть оснащены кроме обычных ядерными боеголовками.