Производство Су-57 выводит авиастроение РФ на качественно новый уровень

Комплекс технических решений, разработанный для создания и применяемый в усовершенствовании истребителя пятого поколения Су-57, сделал самолет эффективным оружием против наземных и воздушных целей.

Боевая машина может работать в любых метеорологических условиях, в обстановке радиоэлектронных атак, ночью и в светлое время суток. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании "Сухой" опубликованном по случаю 10-летнего юбилея со дня первого полета машины.

"Программа производства истребителя пятого поколения Су-57 выводит российское авиастроение и смежные отрасли на качественно новый технологический уровень", — констатирует "Сухой".

Одно из главных направлений в работе над Су-57, который должен заменить Су-27 — облегчение самолета. Для этого используются композитные материалы при производстве деталей. Они обладают высокой прочностью и позволяют при этом значительно снизить весовые характеристики.