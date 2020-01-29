Комплекс технических решений, разработанный для создания и применяемый в усовершенствовании истребителя пятого поколения Су-57, сделал самолет эффективным оружием против наземных и воздушных целей.
Боевая машина может работать в любых метеорологических условиях, в обстановке радиоэлектронных атак, ночью и в светлое время суток. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании "Сухой" опубликованном по случаю 10-летнего юбилея со дня первого полета машины.
"Программа производства истребителя пятого поколения Су-57 выводит российское авиастроение и смежные отрасли на качественно новый технологический уровень", — констатирует "Сухой".
Одно из главных направлений в работе над Су-57, который должен заменить Су-27 — облегчение самолета. Для этого используются композитные материалы при производстве деталей. Они обладают высокой прочностью и позволяют при этом значительно снизить весовые характеристики.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.