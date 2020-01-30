СБУ вывезла на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР

В пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили, что вывезли с территории ДНР на Украину экс-министра угольной промышленности Республики. Ранее чиновник занимался организацией деятельности угольных шахт и участвовал в оптимизации системы распределения энергоресурсов ДНР, утверждают в СБУ, ссылаясь на слова самого бывшего министра.

Затем его отстранили от должности и он открыл собственное дело. Сотрудники спецслужбы Украины утверждают, что экс-чиновник пытался уехать из Республики и обосноваться на Украине. Благодаря действиям сотрудников СБУ его желание осуществилось.

Что говорят в СБУ о вывозе на Украину экс-министра углепрома ДНР

Служба безопасности распространила информацию о том, что ее сотрудники подготовили и успешно провели операцию по вывозу с территории Донецкой народной республики экс-министра угольной промышленности республики.

Имя чиновника в пресс-релизе не указано. Однако сообщается, что якобы мужчина лично обратился в спецведомство Украины с просьбой помочь ему перейти границу, "эвакуировать" его.

Авторы пресс-релиза заявили, что сейчас бывший министр дает признательные показания о российском вмешательстве.