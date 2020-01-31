Срок эксплуатации МБР "Стилет" продлят

Генеральный директор — генеральный конструктор предприятия "НПО Машиностроения" Александр Леонов рассказал журналистам о планах Минобороны использовать и в дальнейшем системы УР-100НУТТХ "Стилет", которые применяются как носители боеголовок с 1979 года, в том числе и для гиперзуковых боеголовок "Авангард".

"Мы над этим [продлением сроков] продолжаем работать, такие задачи поставлены перед нами Министерство обороны. И в 2020 году будут продолжены над этим работы, насколько это возможно и насколько это будет нужно", — сказал Леонов.

Ранее генеральный конструктор "НПО Машиностроение" сообщил о том, что по поручению Минобороны РФ сроки эксплуатации "Стилета" продлены до 36 лет. При этом он подчеркнул, что "срок годности" отсчитывается для каждой ракеты индивидуально.

Напомним, "Авангард", как и некоторые другие новейшие системы вооружения, был представлен президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в рамках послания Федеральному собранию.