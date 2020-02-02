Ранее сообщалось, что в Москве был задержан чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии. Спортсмен сломал представителю власти нос. Его вместе с другом задержали и доставили в территориальный полицейский участок.
В присутствии понятых у Георгия Кушиташвили и его друга изъяли личные вещи, среди которых был пакетик с белым порошком неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что это кокаин. Полицейские возбудили уголовное дело.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.