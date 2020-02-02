У боксера Георгия Кушиташвили обнаружили кокаин при задержании

Ранее сообщалось, что в Москве был задержан чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии. Спортсмен сломал представителю власти нос. Его вместе с другом задержали и доставили в территориальный полицейский участок.

В присутствии понятых у Георгия Кушиташвили и его друга изъяли личные вещи, среди которых был пакетик с белым порошком неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что это кокаин. Полицейские возбудили уголовное дело.