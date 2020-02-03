Российские десантники получат дальнобойные мини-"Искандеры"

В России завершаются испытания уникального противотанкового комплекса "Тайфун-К". Боевая машина, которую сейчас тестируют, оснащена обновленным "Корнет-ЭМ" 9К128М-1.

По словам разработчика АО "Ремдизель", "Тайфун" способен поражать цели на расстоянии до 10 километров, уничтожать бронетехнику и даже полевые укрепления. Машину вооружают несколькими видами ракет, в том числе и самыми дальнобойными, которые уже назвали мини-"Искандерами".

Военные эксперты высоко оценили возможности системы. По мнению вице-президента Академии геополитических проблем полковника Владимира Анохина, новые комплексы значительно повысят возможности десантников, а именно: сделают группы автономными и более мобильными.

"Десантно-штурмовые и парашютно-десантные подразделения ориентированы на действия в отрыве от основных сил, и они должны быть готовы рассчитывать только на себя. Имея в распоряжении дальнобойные средства, десантники смогут поражать опасные цели, не запрашивая удары авиации или артиллерийскую поддержку", — пояснил полковник.

Разработка с перспективой

Как и всю военную технику России, "Тайфун-ВДВ" проектировали как машину с высоким модернизационным потенциалом. В базовой комплектации на "Тайфуне-ВДВ" можно крепить пулемет или автоматический гранатомет, это противотанковый вариант.

Сейчас разрабатываются также специализированные машины на этом шасси.