Тренер Кушиташвили просит отпустить боксера под домашний арест

Тренер чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, которого задержали с наркотиками, попросил отпустить спортсмена под домашний арест. Сергей Миронов пояснил, что готов приютить своего подопечного у себя, поскольку у Кушиташвили нет родственников в Москве.

Тренер боксера утверждает, что встречался с Кушиташвили 2 февраля. Боксер заверил его, что не избивал сотрудника Росгвардии.