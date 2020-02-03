Тренер чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, которого задержали с наркотиками, попросил отпустить спортсмена под домашний арест. Сергей Миронов пояснил, что готов приютить своего подопечного у себя, поскольку у Кушиташвили нет родственников в Москве.
Тренер боксера утверждает, что встречался с Кушиташвили 2 февраля. Боксер заверил его, что не избивал сотрудника Росгвардии.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.