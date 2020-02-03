Уже на подл﻿ете: в Минобороны назвали сроки начала поставок Ту-160М2

Первый полет нового бомбардировщика Ту-160М2 состоится в 2021 году.

Испытательный полет нового российского бомбардировщика Ту-160М2 прошел второго февраля и оказался успешным. Самолет поднялся в воздух на 1,5 тысячи километров, полет продолжался 34 минуты.

Первый полноценный полет состоится в 2021 году, сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко. Что касается серийных поставок, то, по плану ведомства, они должны начаться в 2023 году — через два года после первого полета.

Стало известно также, что все контракты, которые необходимы для старта производства перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), подписаны. Комплекс включен в программу государственных испытаний вооружений 2027 года.

Программа модернизации вооружения идет полным ходом

По распоряжению руководства страны, в вооруженных силах проводится масштабная модернизация техники и вооружений. Ту-160М — это прошедший глубокую модернизацию строевой Ту-160. Усовершенствование авиатехники дальней авиации проводит ПАО "Туполев".