Первый полет нового бомбардировщика Ту-160М2 состоится в 2021 году.
Испытательный полет нового российского бомбардировщика Ту-160М2 прошел второго февраля и оказался успешным. Самолет поднялся в воздух на 1,5 тысячи километров, полет продолжался 34 минуты.
Первый полноценный полет состоится в 2021 году, сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко. Что касается серийных поставок, то, по плану ведомства, они должны начаться в 2023 году — через два года после первого полета.
Стало известно также, что все контракты, которые необходимы для старта производства перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), подписаны. Комплекс включен в программу государственных испытаний вооружений 2027 года.
По распоряжению руководства страны, в вооруженных силах проводится масштабная модернизация техники и вооружений. Ту-160М — это прошедший глубокую модернизацию строевой Ту-160. Усовершенствование авиатехники дальней авиации проводит ПАО "Туполев".
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