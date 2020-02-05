Опасная идея: эксперт оценил размещение ядерных ракет на АПЛ США

В Пентагоне заявили, что размещение ядерных боеголовок на субмаринах необходимо для сдерживания государств, которые являются "потенциальными противниками" США, прозрачно намекая на Россию.

По мнению вице-президента Академии геополитических проблем Константина Соколова, применение малых ядерных зарядов - "абсурдная и опасная идея". Об этом он заявил РИА "Новости".

"Немножко ядерная война" обязательно перейдет в полномасштабную. США полностью подрывают структуру глобальной безопасности. Это делается во исполнение теории управляемого хаоса, когда рушится вся система международных договоренностей, необходимых для совместного проживания народов в мире", - подчеркнул Соколов.

Как создавалось тактическое оружие

Соединенные Штаты приступили к разработке тактического ядерного оружия раньше, чем СССР, еще в годы холодной войны и, соответственно, какое-то время имели преимущество в этом вопросе. Однако Советский Союз освоил этот вид вооружения быстро, и уже в 1981 году Россия имела внушительный арсенал боеприпасов с ядерной начинкой для пушек Д-20, МЛ-20, самоходных гаубиц 2С3 "Акация", 2С5 "Гиацинт-С" и буксируемых "Гиацинт-Б".