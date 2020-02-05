В России создадут новую версию БПЛА-разведчика "Альтиус"

"Альтиус-РУ" способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток

Министерство обороны РФ заключило контракт с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) на создание новой версии разведывательно-ударного беспилотника "Альтиус". Об этом сообщил заместитель главы оборонного ведомства Алексей Криворучко.

"В декабре прошлого года мы заключили госконтракт на выполнение ОКР "Альтиус-РУ" по созданию разведывательно-ударного комплекса с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета нового поколения, оснащенного комплексом средств спутниковой связи, элементами искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами", — сказал Криворучко.

Что это за птица — "Альтиус"

У новейшего беспилотного аппарата сложное название, поскольку и "начинка" тоже не из простых.

Турбовинтовой БПЛА большой дальности "Альтиус" разработан с учетом необходимости выполнять весь спектр разведывательных задач. Это возможно благодаря всевозможному оборудованию — оптическому, радиотехническому, радиолокационному. Немаловажна в этом вопросе и продолжительность "рабочего дня": "Альтиус" способен находиться в полете более суток.