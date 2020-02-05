Адмирал США: у нас большие риски из-за "киберразгильдяйства флота"

Россия и Китай сегодня имеют все возможности для того, чтобы атаковать военные корабли США непосредственно в портах, считает вице-адмирал Эндрю Льюис. Свое мнение он высказал в ходе дискуссии об усилении соперничества Вашингтона с Москвой и Пекином.

"Территория Америки не является больше безопасным убежищем. Наша новая реальность состоит в том, что теперь наши моряки после того, как отдадут швартовы и отправятся в плавание, будут действовать в соревновательном пространстве, как только покинут порт Норфолк. Мы видим все большее количество российских подводных лодок в Атлантике. А эти подводные лодки сегодня способны на многое, — они могут находиться в море больше времени и имеют на борту больше смертоносного оружия", — подчеркнул Эндрю Льюис.

Он указал на то, что у России, как и у Китая, появляется все больше возможностей для создания угроз. Это, например, "квадрокоптеры" и другие дроны. Они, по словам адмирала, несут потенциальную угрозу еще до того, как корабль выйдет в море.

Вся проблема в "киберразгильдяйстве"

Льюис уверен, что Пентагон мало средств и сил вкладывает в развитие технологий. Создавшаяся ситуация, по его выражению, результат "киберразгильдяйства".