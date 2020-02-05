Россия и Китай сегодня имеют все возможности для того, чтобы атаковать военные корабли США непосредственно в портах, считает вице-адмирал Эндрю Льюис. Свое мнение он высказал в ходе дискуссии об усилении соперничества Вашингтона с Москвой и Пекином.
"Территория Америки не является больше безопасным убежищем. Наша новая реальность состоит в том, что теперь наши моряки после того, как отдадут швартовы и отправятся в плавание, будут действовать в соревновательном пространстве, как только покинут порт Норфолк. Мы видим все большее количество российских подводных лодок в Атлантике. А эти подводные лодки сегодня способны на многое, — они могут находиться в море больше времени и имеют на борту больше смертоносного оружия", — подчеркнул Эндрю Льюис.
Он указал на то, что у России, как и у Китая, появляется все больше возможностей для создания угроз. Это, например, "квадрокоптеры" и другие дроны. Они, по словам адмирала, несут потенциальную угрозу еще до того, как корабль выйдет в море.
Льюис уверен, что Пентагон мало средств и сил вкладывает в развитие технологий. Создавшаяся ситуация, по его выражению, результат "киберразгильдяйства".
"Если мы посмотрим на то, за счет чего будет идти соревнование между великими державами, то поймем, что оно будет определяться как инвестициями в серое вещество, так и инвестициями в серые корпуса. Превосходство, которое мы будем иметь в технологической области, в области систем вооружений, уже не будет столь значительным. И в таких условиях мы теперь несем нашу службу", — добавил вице-адмирал.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.