Американский вице-адмирал обеспокоен безопасностью своих моряков

Американские военные моряки больше не могут чувствовать себя в полной безопасности, покидая базу в Норфолке. Да и безопасность кораблей США в Атлантике вряд ли можно гарантировать.

Своей обеспокоенностью с военными экспертами поделился Эндрю Льюис, вице-адмирал, командующий вторым флотом США.

"Восточное побережье Америки не может больше рассматриваться как район, в котором отсутствует какая-либо угроза. Почему? Да потому, что слишком много стало в Атлантическом океане подводных лодок, принадлежащих России. Слишком активны они там",

— цитирует слова Льиса издание The Drive.

"Российские субмарины в Атлантике, которых много, могут находиться в походе долгое время и оснащены смертоносным оружием", — заявил командующий.

На конкретные вопросы о числе "российских субмарин" и увеличилось ли их количество в этом океане за счет других регионов, вице-адмирал предпочел не отвечать, уточняет The Drive.

Впрочем, кого интересуют факты и конкретика, когда есть Highly likely…