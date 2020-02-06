Американские военные моряки больше не могут чувствовать себя в полной безопасности, покидая базу в Норфолке. Да и безопасность кораблей США в Атлантике вряд ли можно гарантировать.
Своей обеспокоенностью с военными экспертами поделился Эндрю Льюис, вице-адмирал, командующий вторым флотом США.
"Восточное побережье Америки не может больше рассматриваться как район, в котором отсутствует какая-либо угроза. Почему? Да потому, что слишком много стало в Атлантическом океане подводных лодок, принадлежащих России. Слишком активны они там",
— цитирует слова Льиса издание The Drive.
"Российские субмарины в Атлантике, которых много, могут находиться в походе долгое время и оснащены смертоносным оружием", — заявил командующий.
На конкретные вопросы о числе "российских субмарин" и увеличилось ли их количество в этом океане за счет других регионов, вице-адмирал предпочел не отвечать, уточняет The Drive.
Впрочем, кого интересуют факты и конкретика, когда есть Highly likely…
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