Чемодан без ручки: как норвежцы мучаются с огромным флагманом ВМС

Десять лет назад Норвегия решила оказаться "впереди планеты всей" и заключила контракт с южнокорейской верфью Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering shipyard на строительство военного гиганта-снабженца "Мод" (Maud).

"Мод" — действительно огромный и дорогой корабль:

проектная длина — 183 м;

водоизмещение — 27 500 тонн;

стоимость - 250 млн долларов.

Недоработали и недодали

Южнокорейская верфь в определенный момент начала испытывать проблемы с наличием профессионалов и финансов. Корабль должны были передать норвежским ВМС в 2016 году, но сделали это лишь в мае 2019-го.

Но, как выяснилось, 250 миллионов долларов потрачено впустую. Кроме того что норвежцам пришлось дооборудовать корабль, выяснилось, что он небезопасен для экипажа. Сертификационная комиссия наложила запрет на эксплуатацию примерно до второго квартала текущего года.