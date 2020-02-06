Мощь "Арматы" значительно превосходит показатели остальных танков

Боевая машина Т-14 "Армата" завершает программу испытаний. Они показывают, что принципиальных изменений в конструкции не требуется, подчеркнул представитель Уралвагонзавода на выставке Defexpo India.

"Успешно завершена разработка орудия для Т-14. Новый комплекс "пушка-боеприпас" обеспечивает танку огневую мощь, значительно превосходящую показатели современных российских и зарубежных танков", — рассказал представитель концерна.

"Армате" равных в мире нет

"Армата" признана в мире как один из самых продвинутых образцов военной техники в своем классе. Пожалуй, главное его отличие от других существующих танков — компоновка с необитаемой башней. Вооружена "Армата" гладкоствольной пушкой, в которой могут быть применены бронебойные снаряды повышенной силы.

Из возможных изменений будущего можно отметить идею оснастить танк 152-милимметровым орудием, которое сможет поражать цели управляемыми снарядами.