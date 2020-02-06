В израильской армии появится "Красный спецназ"

Армия Израиля обретает собственного "карманного" врага. Подразделение "Красный спецназ" создается специально для того, чтобы выполнять роль потенциального противника на учениях сухопутных войск, сообщает пресс-центр ЦАХАЛа.

Новое подразделение будет сформировано преимущественно из девушек. Численность воинского образования- 200 бойцов. Отбираться кандидаты будут из подразделений полевой разведки и легкой пехоты.

Тяжело в учении - легко в бою

Прежде чем "Красный спецназ" станет полноценной единицей армии Израиля, он должен будет пройти специализированный курс подготовки. После этого спецподразделение и само станет спецсредством улучшения войсковой подготовки ЦАХАЛа.

Подготовка займет немного времени. По планам оборонного ведомства Израиля подразделение должно быть готово к работе к ноябрю 2020 года.