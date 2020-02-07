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Пассажирский лайнер чудом не попал под обстрел в небе над Дамаском

Силовые структуры

Экстренную посадку на аэродроме российской базы Хмеймим в Сирии совершил пассажирский самолет, который летел в Дамаск.

Как сообщает ИА РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, лайнер едва не попал под обстрел израильских военных.

Ситуация в небе над Дамаском

По данным российского военного ведомства, ночью по пригородам Дамаска израильскими истребителями F-16 было нанесено 8 ударов ракетами "воздух-земля" без захода в воздушное пространство Сирии.

Начавший заходить на посадку в столичном международном аэропорту Airbus-320, на борту которого находились 172 пассажира, был вынужден, чтобы не попасть под обстрел уходить в сторону российской военной базы.

Экстренная посадка в Хмеймим прошла успешно, сообщают военные.

Израильские самолеты "прикрываются" от ПВО гражданскими лайнерами

В Минобороны РФ подчеркнули, что "характерной чертой израильских ВВС становится использование для прикрытия от ответных ударов сирийского ПВО гражданских самолетов" (цитата РИА Новости).

Темы сирия дамаск хмеймим минобороны экстренная посадка
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