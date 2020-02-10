Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

23 года тюрьмы: вынесен приговор организатору ячейки Хизб ут-Тахрир*

Силовые структуры

Эдуарду Низамову, жителю Казани, обвиняемому в организации на территории России террористической организации и вербовку в ее ряды граждан страны, а также в подготовке к насильственному захвату власти сегодня Центральным окружным военным судом вынесен приговор.

По совокупности совершенных преступлений Низамов проведет в колонии строгого режима 23 года. И еще на 42 года ему будет ограничена свобода.

Что известно о судебном процессе

Как было доказано стороной обвинения, Низамов

"с целью создания Всемирного халифата, являясь руководителем Хизб ут-Тахрир* (*запрещена в РФ), создал ее законспирированные подразделения".

По материалам обвинительного заключения, оглашенного в ходе судебного заседания прокурором, Низамов:

  • проводил вербовку в регионах страны;
  • держал дома и распространял запрещенную литературу;
  • подменял традиционный ислам подстрекательством к участию в запрещенной организации общероссийского уровня международной партии Хизб ут-Тахрир*;
  • организовывал тайные собрания сторонников террористической организации на пустыре близ поселка Чебаксы в Татарстане и митинг в Казани.

Своей вины Эдуард Низамов не признал

Теперь его две жены — официальная и неофициальная — будут вдвоем воспитывать шестерых детей.

Эдуард Низамов был задержан в октябре 2018 года. На тот момент он владел пекарней в Казани и даже возглавлял фонд поддержки предпринимательства Альметьевского района Республики Татарстан.

* террористическая организация, запрещенная на территории РФ

Темы суд казань эдуард низамов организация террористической ячейки
Актуальная аналитика
Новости спорта
Лидеры по количеству допинг-тестов: постоянные проверки России
Формула небес
Водолеи, живущие без самозванства - Гороскоп дня
Новости спорта
Олимпиада-60: как американская деревня Скво-Вэлли получила супетурнир
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
В России появился новый способ мошенничества с банковскими картами
В Петербурге экстренно сел самолет из-за трещины на лобовом стекле
Врач-онколог рассказал о простом способе снизить риск заболевания раком
В Югре у ребенка подозревают коронавирус
Шестёркин установил два достижения "Нью-Йорк Рейнджерс"
Минаев объяснил, почему Муромов обвинил Пугачеву в крахе карьеры
В России придумали метод изучения таяния подводной мерзлоты
23 года тюрьмы: вынесен приговор организатору ячейки Хизб ут-Тахрир*
В Приморье продолжаются мероприятия по защите от коронавируса
Китайские власти отметят День Победы в Москве
Последние материалы
Брэд Питт впервые получил "Оскар"
Опрос определил отношение россиян к поправкам в Конституцию
Россиянку-кошатницу заставили убраться в квартире
Кабмин поручил создать стратегический запас медицинских масок
МЧС опровергло слухи о повышении радиации в Москве
Два катера столкнулись в Таиланде: погибли дети из России
Лидеры по количеству допинг-тестов: постоянные проверки России
Как коронавирус скажется на экономике России: прогноз Счетной палаты
"Академик Черский" направлен на строительство "Северного потока-2"
Сломан нос и выбиты зубы: в Киеве женщину избили из-за русского языка
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину

В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".

Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Перспективы артилл﻿ерии с "Дроком", "Флоксом" и "Магнолией" хороши
Военные новости
Перспективы артилл﻿ерии с "Дроком", "Флоксом" и "Магнолией" хороши
Военные новости
Forbes: США сильно отстают от России в гонке вооружений
Парламент
Зюганов: Сменив кабмин, мы получили два редких "подарка"
Соломон Соловьев Водолеи, живущие без самозванства - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Конституционный креатив: Россия может обрести девиз Василий Амирджанов Любовь Степушова А нас за что? США ввели санкции против Болгарии Любовь Степушова
Комментарии
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Стивен Кинг продал школьнице из России права на экранизацию за доллар
Китайские власти отметят День Победы в Москве
Друзь пожаловался, что не может прожить на пенсию
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Прилепин прокомментировал появление Собчак на Первом канале
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Сломан нос и выбиты зубы: в Киеве женщину избили из-за русского языка
Друзь пожаловался, что не может прожить на пенсию
Американское СМИ: победить Россию нам помешают реки
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Американское СМИ: победить Россию нам помешают реки
Дочь Якубовича начала карьеру певицы
Николай Платошкин о главных ошибках власти
А нас за что? США ввели санкции против Болгарии
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Интересные факты о тех, кто всегда рядом: о воробьях!
Поздравления блокадников обернулись травлей
Друзь пожаловался, что не может прожить на пенсию
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ