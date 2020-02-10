Эдуарду Низамову, жителю Казани, обвиняемому в организации на территории России террористической организации и вербовку в ее ряды граждан страны, а также в подготовке к насильственному захвату власти сегодня Центральным окружным военным судом вынесен приговор.
По совокупности совершенных преступлений Низамов проведет в колонии строгого режима 23 года. И еще на 42 года ему будет ограничена свобода.
Как было доказано стороной обвинения, Низамов
"с целью создания Всемирного халифата, являясь руководителем Хизб ут-Тахрир* (*запрещена в РФ), создал ее законспирированные подразделения".
По материалам обвинительного заключения, оглашенного в ходе судебного заседания прокурором, Низамов:
Теперь его две жены — официальная и неофициальная — будут вдвоем воспитывать шестерых детей.
Эдуард Низамов был задержан в октябре 2018 года. На тот момент он владел пекарней в Казани и даже возглавлял фонд поддержки предпринимательства Альметьевского района Республики Татарстан.
* террористическая организация, запрещенная на территории РФ
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".