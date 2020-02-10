23 года тюрьмы: вынесен приговор организатору ячейки Хизб ут-Тахрир*

Эдуарду Низамову, жителю Казани, обвиняемому в организации на территории России террористической организации и вербовку в ее ряды граждан страны, а также в подготовке к насильственному захвату власти сегодня Центральным окружным военным судом вынесен приговор.

По совокупности совершенных преступлений Низамов проведет в колонии строгого режима 23 года. И еще на 42 года ему будет ограничена свобода.

Что известно о судебном процессе

Как было доказано стороной обвинения, Низамов

"с целью создания Всемирного халифата, являясь руководителем Хизб ут-Тахрир* (*запрещена в РФ), создал ее законспирированные подразделения".

По материалам обвинительного заключения, оглашенного в ходе судебного заседания прокурором, Низамов:

проводил вербовку в регионах страны;

держал дома и распространял запрещенную литературу;

подменял традиционный ислам подстрекательством к участию в запрещенной организации общероссийского уровня международной партии Хизб ут-Тахрир*;

организовывал тайные собрания сторонников террористической организации на пустыре близ поселка Чебаксы в Татарстане и митинг в Казани.

Своей вины Эдуард Низамов не признал

Теперь его две жены — официальная и неофициальная — будут вдвоем воспитывать шестерых детей.

Эдуард Низамов был задержан в октябре 2018 года. На тот момент он владел пекарней в Казани и даже возглавлял фонд поддержки предпринимательства Альметьевского района Республики Татарстан.

* террористическая организация, запрещенная на территории РФ