Кавалеры орденов и медалей получат скидки в продуктовых сетях

Военнослужащие, имеющие государственные награды (ордена, медали), получат возможность приобретать товары потребительского назначения со скидками от 3 до 20%.

Известно, что в проекте предоставления дисконта будут участвовать крупнейшие банки России. В частности, "Промсвязьбанк, "Военторг" и "Армия России". Планируется, что этот список пополнит и "Газпромбанк". Соглашение подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу и председатель "Промсвязьбанка" Петр Фрадков.

Какие ордена, такие и проценты

Программа лояльности "Промсвязьбанка" подразумевает участников трех категорий:

скидка 20% для военнослужащих со званием "Герой Российской Федерации", имеющих ордена "Святого Георгия" или "За заслуги перед Отечеством";

скидка 15% предоставляется военным, заслужившим ордена "Александра Невского", "Суворова", "Ушакова", "Жукова", "Кутузова", "Нахимова", "Мужества", "За военные заслуги", "За морские заслуги", знаком отличия "Георгиевский крест

скидка 10% предоставляется награжденным орденами "Почета", "Дружбы", знаком отличия "За безупречную службу", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством", медалями "За отвагу", "Суворова", "Ушакова", "Жукова", "Нестерова", а также "За спасение погибавших".

Возрождение традиций

Введение скидок для военнослужащих — возрождение традиций Советского Союза. Это станет не только хорошим подспорьем семейному бюджету военнослужащего, но и возродит прекрасную традицию, считает профессор РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.