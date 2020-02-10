Военнослужащие, имеющие государственные награды (ордена, медали), получат возможность приобретать товары потребительского назначения со скидками от 3 до 20%.
Известно, что в проекте предоставления дисконта будут участвовать крупнейшие банки России. В частности, "Промсвязьбанк, "Военторг" и "Армия России". Планируется, что этот список пополнит и "Газпромбанк". Соглашение подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу и председатель "Промсвязьбанка" Петр Фрадков.
Программа лояльности "Промсвязьбанка" подразумевает участников трех категорий:
- скидка 20% для военнослужащих со званием "Герой Российской Федерации", имеющих ордена "Святого Георгия" или "За заслуги перед Отечеством";
- скидка 15% предоставляется военным, заслужившим ордена "Александра Невского", "Суворова", "Ушакова", "Жукова", "Кутузова", "Нахимова", "Мужества", "За военные заслуги", "За морские заслуги", знаком отличия "Георгиевский крест
- скидка 10% предоставляется награжденным орденами "Почета", "Дружбы", знаком отличия "За безупречную службу", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством", медалями "За отвагу", "Суворова", "Ушакова", "Жукова", "Нестерова", а также "За спасение погибавших".
Введение скидок для военнослужащих — возрождение традиций Советского Союза. Это станет не только хорошим подспорьем семейному бюджету военнослужащего, но и возродит прекрасную традицию, считает профессор РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.
"Важно, что военное ведомство монетизирует награды, — отметил эксперт. — В том, что они имеют не только моральное, но и денежное содержание, нет ничего плохого. Это создает дополнительную мотивацию для добросовестной службы. Материальные льготы получали в свое время Герои СССР. И это делали неслучайно. Такой подход повышал не только престиж воинской службы, но и статус обладателя награды в обществе", — сказал эксперт.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".