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Источник Правда.Ру

Армия РФ научилась бороться с дронами в небе

Силовые структуры » Министерство обороны

В январе 2020 года в российской армии начали действовать специальные подразделения, назначение которых — борьба с дронами, или, если говорить терминами, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Пока с беспилотниками борются с помощью малогабаритных локаторов и систем радиоэлектронных помех. Они принуждают БПЛА к посадке. Но в планах Минобороны оснастить спецподразделения средствами уничтожения беспилотных аппаратов.

Стратегически верное направление

По мнению военного эксперта Олега Желтоножко, роль таких формирований в войсках будет только расти.

"Сейчас даже дешевые в изготовлении дроны представляют серьезную угрозу. БПЛА могут эффективно вести разведку и наносить штурмовые удары. Их трудно обнаружить, но при этом одна точно сброшенная пехотная граната или самодельная бомба может уничтожить дорогостоящую технику или имущество — от самолета или комплекса ПВО до хранилища горюче-смазочных материалов. Ликвидация таких объектов в мирное время нанесет большой урон не только бюджету, но и престижу армии и страны" — пояснил эксперт.

Кроме непосредственно боевых задач новые подразделения в войсках могут нивелировать разведывательную функцию вражеских БПЛА. Поэтому созданные подразделения можно сравнить с формированиями, которые играли противотанковые подразделения во время Второй мировой войны.

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