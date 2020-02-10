Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о том, каким будет Парад Победы 9 мая 2020 года. По его словам, он продлится более полутора часов и станет беспрецедентно масштабным.
"Центральным событием юбилея станет военный парад на Красной площади. В этом году он будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом. Просто по той причине, что это 75 лет Победы. Его продолжительность увеличится до полутора часов", — сказал Шойгу.
Минобороны уже разослало приглашение на торжественный марш руководителям зарубежных государств. Однако главное для руководства силового ведомства — участники войны и тыловики.
"Главными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов Российской Федерации. Для них подготовлена специальная праздничная программа, рассчитанная на четыре дня", — отметил Сергей Шойгу.
В марше на Красной площади будут задействованы новейшие образцы техники, в том числе зенитные ракетные системы и комплексы ПВО.
"В параде планируют принять участие 15 тыс. военнослужащих, 375 единиц сухопутной и авиационной техники.На парад приглашены подразделения 20 иностранных армий. Ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ, уже подтвердили свое участие", — резюмировал министр обороны. Шойгу.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".