Полтора часа с новейшим оружием: Шойгу рассказал о параде ко Дню Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о том, каким будет Парад Победы 9 мая 2020 года. По его словам, он продлится более полутора часов и станет беспрецедентно масштабным.

"Центральным событием юбилея станет военный парад на Красной площади. В этом году он будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом. Просто по той причине, что это 75 лет Победы. Его продолжительность увеличится до полутора часов", — сказал Шойгу.

Ветераны - главная ценность

Минобороны уже разослало приглашение на торжественный марш руководителям зарубежных государств. Однако главное для руководства силового ведомства — участники войны и тыловики.

"Главными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов Российской Федерации. Для них подготовлена специальная праздничная программа, рассчитанная на четыре дня", — отметил Сергей Шойгу.

Покажем все

В марше на Красной площади будут задействованы новейшие образцы техники, в том числе зенитные ракетные системы и комплексы ПВО.