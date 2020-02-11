Военный эксперт: фрегат "Адмирал Касатонов" очень могуществен

Российский военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik отметил сильные стороны фрегата Военно-морского флота. Отрадно то, что построен корабль исключительно по отечественным технологиям.

Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море (Минобороны РФ)

"Это первый серийный фрегат исключительно отечественной постройки, многоцелевой корабль дальней морской зоны, который может, к примеру, и десант поддерживать, и бороться с воздушными целями, причем не с одной. Он может бороться с подводными лодками, наносить удары как по береговым целям, так и по надводным кораблям противника", — сказал Василий Дандыкин.

В чем сила, адмирал?

По мнению Дандыкина, мощь "Адмирала Касатонова" заключается в современном вооружении, которое не в силах поставить на борт такого корабля другие страны.

"У него очень мощное вооружение для корабля с подобным водоизмещением (5400 тонн), включающее 16 ячеек для ракет типа "Яхонт" и "Калибр" (в дальнейшем это может быть и гиперзвуковая ракета "Циркон"), а также мощная система ПВО "Полимент-Редут", которая позволяет уничтожать воздушные цели на дальности до 150 километров. То есть это очень серьезные системы. У него есть ПВО самообороны — это установка АК-630, а также 130-мм уникальная артиллерийская установка А-192, которая с большой скорострельностью стреляет на приличную дальность. Имеется также противолодочное вооружение — "Пакет НК", а также противолодочный вертолет Ка-27. Очевидно, что в ближайшие годы это будет массовый отечественный вид кораблей дальней морской зоны", — отметил военный эксперт.

Ранее Миноброны РФ поделилось видеокадрами с испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов".