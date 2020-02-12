Трамп говорит — ВВС делает: в США отказались от программы по гиперзвуку

Воздушные силы американской армии (ВВС США) свернули проект создания гиперзвукового оружия "Ножовка". В американской классификации это Hypersonic Conventional Strike Weapon (аббревиатура HCSW произносится как hacksaw, что в переводе означает "ножовка").

Официальное лицо ВВС Энн Стефанек пояснила широкой общественности, что это связано не с техническими проблемами конструкторов, а исключительно с ограничениями в финансировании.

"Руководство ВВС решило направить все средства на развитие программы Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW — "стрела" — ред.). Первые летные испытания комплекса прошли летом 2019 года. Действующие образцы планируют получить к 2022 году", — пояснила Стефанек.

И все же главная задача — гиперзвук

Обе программы, по открытым данным Пентагона, разрабатывала и реализовывала военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.

Эта работа, по заверению американского военного ведомства, будет продолжена, но с некоторым перераспределением средств и переоценкой приоритетов. Всего Пентагон планирует потратить на создание гиперзвука 382 млн долларов — и это только в текущем году. Отмечается, что государство сократило бюджет на создание новейших средств поражения на 194 миллиона.

При этом президент США Дональд Трамп, выступая 11 февраля перед губернаторами штатов, заявил, что программы по гиперзвуку, напротив, должны расширяться.