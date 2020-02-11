Слова Трампа о "супербыстрых ракетах" не соответствуют действительности

Глава Белого дома Дональд Трамп, выступая 11 февраля перед губернаторами Соединенных Штатов, заявил, что его страна обладает "сверхмощными и супербыстрыми ракетами", которые нужны Америке для противостояния с Россией.

Блеф — не блеф, а США уступают

В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал слова Трампа. По его мнению, заявление несколько преувеличено и вписывается с предвыборную программу, в которую американский президент погрузился с головой.

"Трамп уже довольно основательно находится в предвыборной кампании. После победы в процессе импичмента, который возбудили против него демократы, он почувствовал уверенность и набирает темп. Подобного рода встречи, где он демонстрирует превосходство высокотехнологичного вооружения со стороны США, это еще и предвыборные манипуляции: убедить, что он президент, который делает все лучше всех. Но при этом надо учитывать, что подобного рода сравнения с вооружением РФ — это свидетельство того, что Трамп понимает: здесь США уступили. Мы имеем гиперзвуковое вооружение, которого нет у США. И подобного рода заявления — скорее всего, оправдание того, что было упущено, и обещание, что они догонят. Но для этого нужно минимум 10 лет упорного труда", — сказал Андрей Кошкин.

Ранее "Правда.Ру" писала о заявлении Трампа про необходимость наращивания ядерного вооружения.