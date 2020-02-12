Япония заявила о намерении создать систему для самоподрыва ракет КНДР

О новом плане против антагониста Японии — КНДР — сообщило издание Sankei Shimbun. По сведениям автора публикации, Токио всерьез взялся за изготовление принципиально новых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Журнал рассказал о принципах новой системы

"Планируется с помощью мощного излучения на рушать обмен телеметрической информацией между ракетой и наземной базой, откуда она была запущена", — раскрывают план властей Японии журналисты.

Перехват в момент запуска и самоподрыв

"Предполагается производить электронный перехват на самом раннем этапе полета ракеты. После потери связи с базой в ней должен сработать механизм самоподрыва", — раскрыл план конструкторов автор публикации.

Он отметил, что это связано даже не столько с проявляемой КНДР агрессией, а с бесконтрольностью запусков. Японские специалисты беспокоятся, что ракета Пьхеньяна может сойти с курса и ударить, например, по территории Китая. Планируется, что работы начнутся первого апреля 2020 года.