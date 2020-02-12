"Красуха-4" в Сирии сломала американские истребители F-22 и F-35

Американские военные в новых докладах об остановке в Сирии сообщили, что российские средства РЭБ "на раз" выводят из строя истребители.

Комплексы средств радиоэлектронной войны РЭБ производства России, работающие в Сирии, легко разделываются с американскими истребителями.

В частности, речь идет о двух истребителях Соединенных Штатов — F-22 и F-35. По данным авторов доклада, самолеты были "серьезно повреждены" из-за работы российского комплекса, предположительно, "Красуха-4". Энергетическое воздействие было настолько велико и убойно, что боевым машинам с трудом удалось вернуться на базу.

Подозрительно и непонятно

Журнал The National Interest ранее сообщал о том, что летчики Израиля не раз сталкивались со сбоями навигаторов GPS. Как писало издание, это "что-то в высшей степени подозрительное".

"Москва пытается помешать как западным самолетам, в том числе и новейшим "невидимкам" F-22 и F-35, так и импровизированным террористическим беспилотникам совершать полеты с использованием системы глобального позиционирования", — уверены аналитики издания.

Другое издание — Breaking Defense — настроено скептически. Эксперты издания уверены, что сбои в работе бортового оборудования самолетов являются случайностью, побочными эффектами в работе РЭБ, они способны навредить также российской авиации.

Это не глюк

Однако доклад американских военных о выводе из строя F-22 и F-35 опровергает предположение Breaking Defense. То есть воздействие было вполне осмысленным и целенаправленным.

"Это еще один признак того, что был не простой глюк, а какое-то электронное оружие. Русские вложили значительные средства в мощные спуфинговые системы, которые посылают ложные сигналы псевдо-GPS, в пятьсот раз более сильные, чем настоящие, уводя навигационные системы на много миль в сторону", — пишет The National Interest.

По всей видимости, речь идет о системах "Красуха-4", которые появились на российской базе в Сирии всего четыре года назад.