После того, как СССР перестал существовать, не погибла военная промышленность страны. Соединенные Штаты решили воспользоваться моментом и закупили у Молдавии советские истребители.
"Молдавия за "гуманитарную помощь" на скромную сумму продала Соединенным Штатам истребители МиГ-29, доставшиеся ей от СССР", — пишет издание.
Авторы статьи констатируют, что на вооружении у Молдавии в качестве наследства от СССР осталось много оружия в расчете на территорию этого маленького государства.
В Вашингтоне рассудили, что такой арсенал будет очень кстати для исследования и использования в учениях.
"Молдавии такой авиационный парк был не по карману, и кроме того, в стране начался глубочайший экономический спад. А Соединенные Штаты боялись, что она продаст свои МиГ-29 Ирану, который таким способом усилит собственный авиапарк МиГ-29. Вашингтон также опасался, что Молдавия передаст эту технику конкурентам Ирана, так как в составе ее ВВС было 14 самолетов МиГ-29С, способных доставлять к цели ядерное оружие", — пояснил намерения США The National Interest.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.