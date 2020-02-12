National Interest: США покупали у СССР российские МиГ-29

После того, как СССР перестал существовать, не погибла военная промышленность страны. Соединенные Штаты решили воспользоваться моментом и закупили у Молдавии советские истребители.

Как следует из публикации, это была даже не покупка-продажа, а обмен.

"Молдавия за "гуманитарную помощь" на скромную сумму продала Соединенным Штатам истребители МиГ-29, доставшиеся ей от СССР", — пишет издание.

Авторы статьи констатируют, что на вооружении у Молдавии в качестве наследства от СССР осталось много оружия в расчете на территорию этого маленького государства.

34 самолета МиГ-29;

восемь вертолетов Ми-8 ;

несколько военно-транспортных самолетов.

Главное — вовремя успеть

В Вашингтоне рассудили, что такой арсенал будет очень кстати для исследования и использования в учениях.

"Молдавии такой авиационный парк был не по карману, и кроме того, в стране начался глубочайший экономический спад. А Соединенные Штаты боялись, что она продаст свои МиГ-29 Ирану, который таким способом усилит собственный авиапарк МиГ-29. Вашингтон также опасался, что Молдавия передаст эту технику конкурентам Ирана, так как в составе ее ВВС было 14 самолетов МиГ-29С, способных доставлять к цели ядерное оружие", — пояснил намерения США The National Interest.

Что в сухом остатке?

Молдавия получила

40 миллионов долларов как гуманитарную помощь;

пару несколько армейских грузовиков;

иную небоевую технику.

США получили