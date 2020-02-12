Эксперт объяснил причины сокращения ядерного арсенала США

В Вашингтоне заявили, что готовы к переговорам с Россией и Китаем в вопросе сокращения ядерного оружия. На это есть, как минимум, две причины, считает военный эксперт Алексей Подберезкин. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

"США, видимо, хотят пересмотреть структуру своих вооруженных сил и заменить во многом те боеприпасы, которые у них есть, на боеприпасы меньшей мощности. Они это сейчас и делают. Второе объяснение может быть в том, что США ускоренно создают систему противоракетной обороны. Понятно, что эффективность этой системы во многом зависит от того, сколько ядерных боеприпасов есть у другой стороны", — отметил Алексей Подберезкин.

Переговоров может и не быть

Что касается переговоров с Китаем и Россией, с которыми у США давно наметилось противостояние, то китайцы, скорее всего, не вступят в диалог.

"Я убежден, что китайцы не пойдут на переговоры, они об этом говорили уже не раз, и нет надежд на то, что они изменят свою позицию. Но возникает вопрос: а почему только Россия и Китай? Почему не союзники США — Великобритания и Франция, у которых есть ядерные боеприпасы? Почему не Индия, у которой уже есть ракеты средней дальности? Задача очень сложная, потому что многосторонние переговоры, в отличие от двусторонних, — это когда у каждой стороны есть своя позиция, с которой приходится считаться", — заключил Алексей Подберезкин.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Соединенные Штаты в скором будущем потеряют передовые позиции в сфере морских вооружений.