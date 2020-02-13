Ввод в строй базы ПРО США в Польше перенесен на 2022 год

Пентагон вновь перенес сроки сдачи военной базы в Польше. По словам представителя Агентства по ПРО США Хизэр Кавалье.

"Мы полагаем, что будем готовы ввести в строй эту базу в 2022 финансовом году (начнется 1 октября 2021 календарного года — ред.)", — приводит ее слова агентство Bloomberg.

Издание напомнило также, что первоначально предполагалось завершить возведение военных объектов в населенном пункте Редзиково (Польша) в 2018 году, но затем сроки перенесли на два года. Теперь, как выясняется, еще на один.

"Строительство базы завершено на 92%, однако у компании-субподрядчика возник ряд трудностей на финальном этапе. Из-за задержек Минобороны США запросило у Конгресса дополнительное финансирование для реализации проекта — $96 млн в 2021 финансовом году", — указывает на нюансы большой стройки Bloomberg, которые обозначил ранее директор Агентства по ПРО вице-адмирал Джон Хилл.

Предполагается, что база в Польше станет частью проекта по созданию системы "ЕвроПРО". В рамках реализации этого проекта США уже разместили в Румынии мобильные батареи противоракет SM-3.