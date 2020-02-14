Следователя Рафика Аглиуллина, который неудачно громко, под выкрики "АУЕ!" и "Жизнь ворам!", "обмыл майорские звездочки" недобрым словом вспоминают его теперь уже бывшие коллеги.
Как сообщает ИА URA. RU со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, в тюменской полиции началась проверка личного состава.
"Собственная безопасность начала внутреннюю ревизию с полиции: страницы в соцсетях, личные связи — все под микроскоп. Потом ждем кадровую чистку. Следом будет очередь Следкома и Росгвардии. Необходимо уволить сотрудников с сомнительной репутацией", — цитирует агентство слова своего инсайдера.
Напомним, речь идет о скандальном праздновании присвоения очередного звания следователю тюменского СКР.
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