Чистка рядов силовиков началась в Тюмени после скандальной вечеринки

Следователя Рафика Аглиуллина, который неудачно громко, под выкрики "АУЕ!" и "Жизнь ворам!", "обмыл майорские звездочки" недобрым словом вспоминают его теперь уже бывшие коллеги.

Как сообщает ИА URA. RU со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, в тюменской полиции началась проверка личного состава.

"Собственная безопасность начала внутреннюю ревизию с полиции: страницы в соцсетях, личные связи — все под микроскоп. Потом ждем кадровую чистку. Следом будет очередь Следкома и Росгвардии. Необходимо уволить сотрудников с сомнительной репутацией", — цитирует агентство слова своего инсайдера.

Напомним, речь идет о скандальном праздновании присвоения очередного звания следователю тюменского СКР.

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