В России ведется сразу несколько десятков гиперзвуковых проектов

Для специалистов компании "Тактическое ракетное вооружение" разработка различного гиперзвукового оружия является приоритетным направлением в работе. Об этом рассказал директор предприятия Борис Обносов.

"Мы объединяем усилия ВПК "НПО машиностроения", ЦАГИ, ЦИАМ, академических институтов и многих организаций. Эта тема объединяет несколько десятков проектов", — сказал глава компании.

Важнее всего — концентрация усилий

Обносов отметил особую важность в этом вопросе консолидации усилий всех участников процесса. Глава "Тактического ракетного вооружения" анонсировал создание межведомственного центра по развитию гиперзвука.

Ядерный статус не вечен

Напомним, накануне российский лидер Владимир Путин указал на то, что "ядерный статус не вечен", поэтому надо сконцентрироваться на создании более перспективного вооружения, в частности, — гиперзвукового. Кроме того, он отметил, что после появление гиперзвука у России все попытки сдерживания стали бессмысленными.