The National Interest скептически отнесся к Су-57

Системы противодействия ракетам с инфракрасной головкой самонаведения истребителя Су-57 являются "наименьшей проблемой" военного самолета. Об этом написали обозреватели The National Interest.

Авторы статьи отметили, что истребитель пятого поколения Су-5 якобы имеет серьезные проблемы с основными системами. В частности, аппаратура, которая позволяет противодействовать ракетам противника с инфракрасной головкой самонаведения, является недоработанной. И это, считают американские аналитики, "наименьшая проблема" Су-57.

"Важно скептически относиться ко всему, что касается Су-57. Истребитель-невидимка впервые взлетел в 2010 году, однако до сих пор не завершил летные испытания и не имеет ключевых систем", — пишет издание.

Между тем в ежегодном отчете пресс-служба компании "Сухой" отметила, что производство новейшего истребителя вывело мировое военное авиастроение на принципиально новый уровень.