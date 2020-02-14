Военный сделал невесте предложение во время "танкового балета"

На полигоне Алабино 16 танков Т-72Б3 организовали "Танковый балет", чтобы сослуживец экипажей бронемашин сделал своей невесте предложение руки и сердца.

Танки выстроились в форме огромного сердца на снегу полигона. В центр этой бронированной композиции лейтенант Таманской дивизии провел девушку. Пока танки кружили вокруг влюбленных, офицер по традиции опустился на одно колено и попросил невесту статье его женой. Девушка ответила "да".

"Танковый балет"

Бронированные машины в так называемом "Танковом балете" продемонстрировали сверхманевренность. Они не просто стояли, а синхронно выполняли романтическую фигуру.

Российские танковые войска вообще отличаются молниеносностью и разнообразием тактических приемов ведения боя.

"Танковая карусель"

Один из приемов, используемых российскими военнослужащими называется "Танковая карусель". Механика этого маневра предполагает, что пока одна машина ведет огонь с места, вторая загружает боекомплект. Когда первый танк выдвигается на фланг, второй занимают удобную для стрельбы позицию. Так машины меняются постоянно, без остановки, до полного выполнения задачи. В итоге противник буквально "не может поднять головы".