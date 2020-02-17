Малошумные и высокоскоростные: Хатылев о новых торпедах РФ

В России объявили об испытаниях новой перспективной ракеты калибра 250 килограммов. О том, какие еще характеристики отличают новое оружие, рассказал военный эксперт, экс-начальник Зенитно-ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения ВВС России, полковник Сергей Хатылев.

В интервью ФБА "Экономика сегодня" он отметил, что открытых данных о новом вооружении немного. Это не позволяет говорить о конкретных преимуществах, однако с учетом последних тенденций, можно предположить, что выделяет торпеду из ряда себе подобных.

Малошумность.

Высокая скорость.

Большая мощность.

Маневренность.

Большая разрушительная сила.

"Иными словами, у данного образца возросла точность попадания по сравнению с предыдущим классом. Также снижена заметность этой ракеты — она будет практически неуязвимой для аппаратуры военно-морского флота Соединенных Штатов Америки и других развитых государств. Примечательно, что их установки позволяют обнаруживать современное оружие на больших дальностях", — указал на характеристики торпеды Хатылев.

Эксперт отметил, что российские оружейники работают над тем, чтобы незаметность современных ракет достигала максимума при нахождении вне зоны поражения объекта противника.