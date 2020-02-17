Не жмите "запомнить меня": эксперт дал советы по защите от кражи данных

Сегодня россиян предупредили о том, что в ближайшее время страну "накроет" эпидемия спама. Как защититься от кражи данных, рассказал подполковник ФАПСИ в отставке Андрей Масалович.

В эфире радио Sputnik эксперт разъяснил принципы работы таких систем и рассказал, как защититься от воровства данных и рекламного спама.

Сейчас активно развиваются технологии определения номеров пользователей, которые выходят в Интернет с мобильных устройств.

"Сама технология известна и используется теми, кто занимается интернет-разведкой, уже несколько лет. Примерно 75-80% номеров таким образом можно установить. Нельзя установить, только если человек прилагал специальные усилия. Народ ленив, большая часть пользуется бесплатным Wi-Fi, он требует подтверждения через номер телефона. Как только вы подтвердили номер, вся информация, которую вы проверили, автоматически запоминается. Большая часть информации хранится в cookie-файлах. Раньше считалось, что лезть в чужие cookie неэтично, но уже несколько лет большие компании их смотрят, обмениваются, формируют общие базы", — сказал Андрей Масалович.

Приучить себя к "цифровой гигиене"

Чтобы сократить вероятность того, что персональные данные могут попасть "не в те руки", нужно соблюдать несложные правила "цифровой гигиены".

"Не переходите на рекламу прямо из соцсетей, не нажимайте на таргетированную рекламу, лучше отдельно зайти на сайт. Рекомендую использовать браузер со встроенным VPN, там труднее установить, кто вы. Чистите историю браузера, удаляйте cookie-файлы, отключайте рекламные вложения и никогда не нажимайте кнопки "запомнить меня", это провоцирует массовое скопление данных", — рекомендовал Андрей Масалович.

Ранее в России объяснили, зачем ФСБ требует разрешить доступ к персональной информации россиян.