Раскрытие содержимого личной переписки россиян необходимо ФСБ исключительно для поддержания порядка в стране и борьбе с терроризмом.

Так прокомментировал требование Феберальной службы безопасности (ФСБ) глава международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Речь идет, прежде всего, о вопросах безопасности и о борьбе с терроризмом. В числе прочего это попытки пресечь волну ложных минирований по всей стране. Тема эта не первый раз поднимается. Если помните, раньше ФСБ требовала доступ к мессенджерам. Но не думаю, что службу безопасности интересует любовная переписка наших граждан, личная жизнь не есть сфера ее интересов", — сказал эксперт.