Раскрытие содержимого личной переписки россиян необходимо ФСБ исключительно для поддержания порядка в стране и борьбе с терроризмом.
Так прокомментировал требование Феберальной службы безопасности (ФСБ) глава международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
"Речь идет, прежде всего, о вопросах безопасности и о борьбе с терроризмом. В числе прочего это попытки пресечь волну ложных минирований по всей стране. Тема эта не первый раз поднимается. Если помните, раньше ФСБ требовала доступ к мессенджерам. Но не думаю, что службу безопасности интересует любовная переписка наших граждан, личная жизнь не есть сфера ее интересов", — сказал эксперт.
Ранее ФСБ уже требовала у российских интернет-сервисов предоставить доступ к переписке россиян.
Известно, что иностранные компании, работающие в Интернете, не брезгуют получением прибыли от передачи персональных данных россиян рекламодателям.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.