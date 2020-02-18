Американские F-35 Lightning II полностью удовлетворяют потребности ВВС Сингапура. Об этом заявил глава ВВС этой страны генерал-майор Келвин Хонг. Истребители пятого поколения американского производства впечатлили военачальника, особенно после эффектного трюка с зависанием в воздухе.
"Программа F-35 достигла стадии экономической эффективности. Затраты на приобретение и эксплуатацию F-35B сравнимы с расходами на имеющиеся у нас F-15SG", — отметил Келвин Хонг, слова которого цитирует Defence News.
Весной прошлого года Сингапур отправил заявку на приобретение четырех истребителей F-35. Ответа пока нет, не говоря уже о подписанном контракте. Хотя, как отмечают СМИ, Госдеп одобрил заявку Сингапура.
Однако сингапурские военные не теряют надежды, поскольку истребители очень им подходят.
"Самолеты с укороченным взлетом и вертикальной посадкой избавят ВВС страны от необходимости поддерживать в исправном состоянии длинные взлетно-посадочные полосы — особенно в свете того, что Сингапур планирует закрыть одну из трех своих авиабаз", уточняет Defence News.
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