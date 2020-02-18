F-35 могут достаться Сингапуру, а не Турции

Американские F-35 Lightning II полностью удовлетворяют потребности ВВС Сингапура. Об этом заявил глава ВВС этой страны генерал-майор Келвин Хонг. Истребители пятого поколения американского производства впечатлили военачальника, особенно после эффектного трюка с зависанием в воздухе.

"Программа F-35 достигла стадии экономической эффективности. Затраты на приобретение и эксплуатацию F-35B сравнимы с расходами на имеющиеся у нас F-15SG", — отметил Келвин Хонг, слова которого цитирует Defence News.

Контракта нет, надежда в наличии

Весной прошлого года Сингапур отправил заявку на приобретение четырех истребителей F-35. Ответа пока нет, не говоря уже о подписанном контракте. Хотя, как отмечают СМИ, Госдеп одобрил заявку Сингапура.

Однако сингапурские военные не теряют надежды, поскольку истребители очень им подходят.