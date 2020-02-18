В России могут полностью отменить военный призыв

В Совете Федерации РФ заявили, что Армия России может полностью перейти на контрактную основу, а значит, призыв может быть отменен.

В России всерьез рассматривают переход российской армии полностью на контрактную систему набора военнослужащих. Но пока государство должно иметь резерв в виде бойцов-срочников.

Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Мы проводим два раза в год набор по срочной службе по 150 тысяч человек, можно набирать и больше. Люди идут в армию. Я думаю, что со временем, может, мы и перейдем на полное оснащение армии контрактниками, но пока существует именно такая система комплектования Вооруженных Сил, которая позволяет и контрактников содержать, и срочников готовить", — сказал он.

Реальность такова, отметил он, что не все россияне хотят или могут отдать долг Родине. Однако многие готовы служить в том числе и потому, что в 2017 году вышел закон, который ограничивает устройство на работу в государственные или муниципальные органы тех, кто не прошел службу в войсках.

Напомним, в прошлом году лидер России Владимир Путин высказал мнение, что современные тенденции в конечном счете приведут к тому, что российская армия полностью перейдет на контракт.