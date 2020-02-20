США придется брать пример с России в производстве оружия

Немецкое издание Wirtschafts Woche нашло новое доказательство того, что НАТО уступает России и Китаю, которые задают тон в области гиперзвуковых управляемых летательных аппаратов.

"Такое оружие особенно беспокоит Запад. Это еще одно доказательство слабости НАТО", — констатируют авторы статьи.

НАТО в кризисе

В декабре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон констатировал "слабость мозга" у Североатлантического альянса. Западу приходиться признавать, что из-за внутренних проблем в блоке, его страны годами не решались общими усилиями приняться за создание систем подобных тем, что делают сегодня РФ и КНР, а именно, — гиперзвуковых комплексов. Теперь США и остальным членам оборонительного союза Запада приходиться ориентироваться на восток.

В погоне за гиперзвуком

На этой неделе стало известно, что США свернули одну из программ производства новейших управляемых летательных аппаратов — крылатых ракет, которые могли бы лететь к цели со скоростью в пять раз выше скорости звука.

Теперь Пентагон сосредоточился на создании клинообразной ракеты, которые уже есть у России и Китая.

В РФ это — оснащение комплекса "Авангард".

В КНР — аналог "Авангарда" DF-17.

"Россия в конце декабря заявила, что комплекс "Авангард" уже поступил на вооружение. Можно ли сказать то же самое о его китайском аналоге? Об этом надежных сведений пока нет — так говорят в информированных кругах немецкой оборонной промышленности. Но и в Китае готовность к эксплуатации DF-17 может быть вопросом нескольких недель или месяцев", — информирует издание.

США только разрабатывают свой глайдер, который планируется запустить в эксплуатацию в 2022 году.