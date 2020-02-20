США планируют установить на субмарины гиперзвуковые ракеты к 2028 году

Соединенные Штаты намереваются усовершенствовать свои подводные корабли класса "Вирджиния" гиперзвуковыми ракетами до 2028 года. Об этом сообщает новостной портал Института ВМС (USNI).

Ранее Вашингтон планировал использовать в качестве носителей гиперзвукового вооружения подлодки класса "Огайо". Планы изменились. На переоснащение субмарин "Вирджиния" деньги будут выделяться из бюджета военно-морских сил. Расходы вырастут и составят 21,5 млрд долларов.

"Эту статью (расходов — ред.) предлагается включить в военный бюджет на 2021-й финансовый год (он начнется 1 октября 2020 года). В рамках концепции мгновенного удара ВМС планируют вложить 1 млрд долларов в исследования и разработки", — говорится в сообщении портала.

Сохранить преимущество

В Пентагоне отмечают, что без гиперзвука США не удастся сохранить "преимущество в конкурентной борьбе". Гиперзвуковые ракеты в рамках концепции мгновенного удара, как надеются в Вашингтоне, позволят в течение 60 минут атаковать любую цель в любой точке Земли.

Ранее "Правда.Ру" приводила мнение немецкого обозревателя о том, что США и НАТО приходится брать пример с России в сфере создания нового оружия.