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Источник Правда.Ру

"Открытого противостояния не будет": генерал о действиях США в Сирии

Силовые структуры » Министерство обороны

То, что делают американские военные в Сирии, подогревает и без того напряженную ситуацию. Окончания череды провокаций ждать не приходится, но до открытого противостояния дело не дойдет. Такое мнение высказал бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов.

Генерал отметил это, комментируя недавний инцидент, когда американская бронемашина попыталась вытолкнуть с дороги российский "Тигр".

"Они (американские военные — прим. ред.) не заинтересованы, чтобы ситуация полностью стабилизировалась, и Россия оказалась в этом урегулировании на первых ролях", — заметил он.

Эксперт уверен, что таких мелких инцидентов будет еще много, ничего лучшего от американцев ждать не приходиться. Однако на мелочах они и зафиксируются.

"До открытого противостояния не дойдет", — заключил генерал-полковник.

Ранее "Правда.Ру" показала кадры инцидента, во время которого бронеавтомобиль США столкнул российскую машину с дороги.

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