Американский броневик наглым образом пытался выдавить российскую машину "Тигр" на дороге в Сирии неподалеку от города Камышлы. Видео этого инцидента разошлось по Сети.
Видео сделано из гражданского авто, которое шло параллельно с колонной военной техники. В ряду других машин были "Тигр" и БТР РФ. Перед ними двигались машины американцев. Такой вывод можно сделать по национальному флагу США на одном из военных ТС.
Автомобиль РФ решил обогнать американский, но тот преградил ему дорогу, а затем вытеснил с дороги на обочину. Обе машины остановились, чем закончился инцидент, неизвестно, поскольку на этом видео оборвалось.
В командовании США (CENTCOM) этот случай комментировать не стали, но заверили, что американская сторона не меняла настроя тесно работать с коллегами из России.
"В основном это эффективно для деэскалации напряженности, предотвращения трений", — сказали в CENTCOM.
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