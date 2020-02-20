Броневик США пытался столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии

Американский броневик наглым образом пытался выдавить российскую машину "Тигр" на дороге в Сирии неподалеку от города Камышлы. Видео этого инцидента разошлось по Сети.

Американский бронеавтомобиль пытается вытолкнуть российского "Тигра" с дороги в Сирии

Видео сделано из гражданского авто, которое шло параллельно с колонной военной техники. В ряду других машин были "Тигр" и БТР РФ. Перед ними двигались машины американцев. Такой вывод можно сделать по национальному флагу США на одном из военных ТС.

Автомобиль РФ решил обогнать американский, но тот преградил ему дорогу, а затем вытеснил с дороги на обочину. Обе машины остановились, чем закончился инцидент, неизвестно, поскольку на этом видео оборвалось.

В командовании США (CENTCOM) этот случай комментировать не стали, но заверили, что американская сторона не меняла настроя тесно работать с коллегами из России.