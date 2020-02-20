Российские специалисты АО "РТИ" скоро готовы будут представить радиолокационную станцию (РЛС) "Лагуна-М".

сопровождение более 200 надводных целей;

радиус действия — 200-мильная зона.

"Станция сможет обеспечивать непрерывный круглосуточный и всепогодный контроль морской акватории в пределах 200-мильной экономической зоны в секторе 120 градусов и быть перебазированной на актуальное направление наблюдения. Станция будет способна одновременно вести более 200 различных объектов и передавать о них информацию в реальном времени", — рассказали в пресс-службе "РТИ".