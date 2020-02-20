Анкара отрицает запрос о поставке Patriot для "сдерживания войск САР".

Анкара не отправляла запрос Вашингтону на приобретение зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом заявили в Минобороны Турции.

"Это сообщение не соответствует действительности", — заявил официальный представитель оборонного ведомства Турции.

Вновь информационный шум?

Ранее агентство Boomberg написало о том, что Анкара решило применять американские системы Patriot "для сдерживания сирийских" войск. При этом журналисты утверждали. Что информация получена от высокопоставленных лиц в Анкаре.

"Анкара попросила Вашингтон развернуть два комплекса противоракетной обороны Patriot на южной границе, чтобы иметь возможность наносить удары в случае каких-либо атак в будущем со стороны сирийских войск при поддержке российской авиации" — написал Boomberg.

Эксперты отмечают, что эта просьба была бы очень странной с учетом того, что Турция закупила у России ЗРК С-400, и поставки уже начались.