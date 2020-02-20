Анкара не отправляла запрос Вашингтону на приобретение зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом заявили в Минобороны Турции.
"Это сообщение не соответствует действительности", — заявил официальный представитель оборонного ведомства Турции.
Ранее агентство Boomberg написало о том, что Анкара решило применять американские системы Patriot "для сдерживания сирийских" войск. При этом журналисты утверждали. Что информация получена от высокопоставленных лиц в Анкаре.
"Анкара попросила Вашингтон развернуть два комплекса противоракетной обороны Patriot на южной границе, чтобы иметь возможность наносить удары в случае каких-либо атак в будущем со стороны сирийских войск при поддержке российской авиации" — написал Boomberg.
Эксперты отмечают, что эта просьба была бы очень странной с учетом того, что Турция закупила у России ЗРК С-400, и поставки уже начались.
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