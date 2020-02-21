О специфике службы в ССО рассказал ТАСС один из офицеров этого подразделения российской армии.
О Силах специальных операций известно очень мало. Ничего удивительного в том, что имена "вежливых людей" известны только единицам, нет — их работа абсолютно секретна.
После так называемой "крымской весны", с 2014 года, сотрудников Сил спецопераций стали называть "вежливыми людьми".
Подразделение ССО Минобороны РФ — это элитный отряд. Военное ведомство так определяет действия этой группировки Вооруженных сил:
"Методы и способы боевых действий, не характерные для обычных сил: разведывательно-диверсионные, подрывные, контртеррористические, контрдиверсионные, контрразведывательные, партизанские, антипартизанские и другие".
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.