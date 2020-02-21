Нехарактерные методы: как работают "вежливые люди"

О специфике службы в ССО рассказал ТАСС один из офицеров этого подразделения российской армии.

О Силах специальных операций известно очень мало. Ничего удивительного в том, что имена "вежливых людей" известны только единицам, нет — их работа абсолютно секретна.

Кто такие "вежливые люди"

После так называемой "крымской весны", с 2014 года, сотрудников Сил спецопераций стали называть "вежливыми людьми".

Подразделение ССО Минобороны РФ — это элитный отряд. Военное ведомство так определяет действия этой группировки Вооруженных сил: