Принцип "длинного рукава": у Сил спецопераций свои методы

В Силы специальных операций набирают, как правило, военнослужащих, прошедших "огонь и воду", рассказал один из офицеров подразделения.
"Средний возраст ребят — от 23 до 30 лет. В основном контингент, который уже прошел спецподразделения различных силовых структур. Но попадаются разные, есть и те, кто пришел из обычного гражданского вуза, без особой подготовки", — рассказал источник.
- противотанковые ракетные комплексы (ПТРК);
- минометы;
- переносные зенитные ракетные комплексы.
Главное, чему обучают инструкторы "вежливых людей", быть мобильными и оперативно выполнять задачи. Для этого разработан принцип "длинного рукава".
"Это умение маневрировать, выбирать правильную позицию. Умение грамотно обойти позиции противника, вовремя отойти, точно поражать цели. Упор был на принцип "длинного рукава" — отработать издалека. Грубо говоря: "укусить" и сразу отойти", — рассказал офицер.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.