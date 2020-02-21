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Принцип "длинного рукава": у Сил спецопераций свои методы

Силовые структуры » Министерство обороны

В Силы специальных операций набирают, как правило, военнослужащих, прошедших "огонь и воду", рассказал один из офицеров подразделения.

"Средний возраст ребят — от 23 до 30 лет. В основном контингент, который уже прошел спецподразделения различных силовых структур. Но попадаются разные, есть и те, кто пришел из обычного гражданского вуза, без особой подготовки", — рассказал источник.

Оружие, которым пользуются бойцы, в основном — тяжелое крупнокалиберное.

  • противотанковые ракетные комплексы (ПТРК);
  • минометы;
  • переносные зенитные ракетные комплексы.

Главное, чему обучают инструкторы "вежливых людей", быть мобильными и оперативно выполнять задачи. Для этого разработан принцип "длинного рукава".

"Это умение маневрировать, выбирать правильную позицию. Умение грамотно обойти позиции противника, вовремя отойти, точно поражать цели. Упор был на принцип "длинного рукава" — отработать издалека. Грубо говоря: "укусить" и сразу отойти", — рассказал офицер.﻿

Темы ссо вежливые люди силы спецопераций
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