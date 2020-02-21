Принцип "длинного рукава": у Сил спецопераций свои методы

В Силы специальных операций набирают, как правило, военнослужащих, прошедших "огонь и воду", рассказал один из офицеров подразделения.

"Средний возраст ребят — от 23 до 30 лет. В основном контингент, который уже прошел спецподразделения различных силовых структур. Но попадаются разные, есть и те, кто пришел из обычного гражданского вуза, без особой подготовки", — рассказал источник.

Оружие, которым пользуются бойцы, в основном — тяжелое крупнокалиберное.

противотанковые ракетные комплексы (ПТРК);

минометы;

переносные зенитные ракетные комплексы.

Главное, чему обучают инструкторы "вежливых людей", быть мобильными и оперативно выполнять задачи. Для этого разработан принцип "длинного рукава".