Легендарная пушка ЗиС-2 не собирается в отставку

Легендарную советскую пушку ЗиС-2, грозу "Тигров", и дальше будут использовать военнослужащие Вьетнама.

Пользователь Twitter Lee Ann Quann написал об этом в своем блоге

"Подлинные советские 57-мм противотанковые пушки ЗиС-2 и 76-мм полевые пушки ЗиС-3 обслуживаются личным составом вьетнамского артиллерийского корпуса. Эти пушки принадлежат к общему резерву Вьетнамской Народной армии", — говорится в сообщении.

Действительно, вьетнамская армия не собирается отказываться от орудий, которые прекрасно справлялись с бронированными танками "Тигр" и "Пантера" еще в сороковых годах прошлого века.

Вьетнамские специалисты ухаживают за пушками, поддерживают их в боеспособном состоянии, чтобы в любой момент оперативно их вернуть в строй.

"Это еще раз показывает, что Вьетнам никогда не выбрасывает ни одной вещи", — пошутил автор блога.

Армия Вьетнама не только ничего не выбрасывает, она еще и модифицирует технику. Так, известно, что пушки Второй мировой войны ЗиС-3 в прошлом году установили на шасси трофейных американских транспортеров M548. Получившегося монстра успешно испытали.