США в Сирии потеряли вооружение на 715 млн долларов

Потери оружия Соединенных Штатов в Сирии оцениваются в 715 млн долларов. Об этом пишет Military Times. Данные взяты из официального отчета военного ведомства США.

Свыше 4 тыс. единиц оружия пришли в негодность даже не из-за того, что они стали трофейной добычей противника, а из-за халатности "приемщиков".

"Пулеметы, гранатометы хранились в незащищенных контейнерах, часть из них заржавели и пришли в негодность", - пишет издание…

Впрочем, часть американского оружия все же побывала в боях, но потеряна в результате атак боевиков.

Пентагон планирует "расшибить лоб"

Несмотря на такую нерадостную статистику, Пентагон и дальше планирует поставлять вооружение союзникам в САР.