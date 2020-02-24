В США оценили "странный" российский калибр 12,7×55 мм

﻿"Один из самых странных среди находящихся в активном использовании". Такое определение дало издание The National Interest российскому боеприпасу необычного калибра 12,7×55 мм.

Профильное американское издание обращает внимание на то, что при всей странности калибра он обладает высокой мощностью, по выражению авторов статьи, "экстремальной останавливающей силой".

"Толстый, но короткий корпус оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями, летящими с малой скоростью, что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей", — говорится в публикации.

Журнал пишет о том, что указанный калибр способен пробивать бронежилет, который неподвластен калибру 9×39 мм.

Какое оружие подходит для калибра 12,7×55 мм