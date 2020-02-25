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Источник Правда.Ру

В России ко Дню Победы заложат два вертолетоносца

Силовые структуры » Министерство обороны

Первая двойка универсальных десантных кораблей (УДК), способных нести на борту вертолеты, начнется в России в начале мая 2020 года.

Министерство обороны готово заключить контракт с заводом "Залив" в Крыму до конца апреля.

"Ожидается, что военное ведомство до конца апреля подпишет контракт на строительство двух УДК для российского флота. Проект на корабли подготовлен по техзаданию главкомата ВМФ. Закладка на судостроительном заводе "Залив" в Крыму намечена на начало мая, она будет приурочена к 75-летию Победы", — рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Официальной информации о планах Минобороны расширить список действующих авианесущих кораблей пока нет. Бюджет строительства вертолетоносцев также не раскрывается. Но на крымском предприятии "Залив" подтвердили готовность начать работы по этому проекту.

Характеристики УДК

  • Водоизмещение — порядка 25 тысяч тонн.
  • Длина — 220 метров.
  • Доковая камера для десантных катеров.
  • Десантные корабли смогут нести на борту до 20 тяжелых вертолетов.

К слову, печально известные французские "Мистрали" могут взять на борт только 16 винтокрылых машин.

Темы удк мистраль флот россии вертолетоносцы
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