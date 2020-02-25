В Госдуме отметили серьезные заслуги перед СССР маршала Дмитрия Язова

В СССР звание маршала мог получить только очень профессиональный военный, демонстрирующий к тому же высокие личностные качества и придерживающийся благородные морально-деловые принципы. Об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя сообщение о смерти последнего маршала СССР Дмитрия Язова.

"Получить Маршала в Советском Союзе — это серьезные заслуги, достижения перед государством. Одно только то, что этот человек сегодня упоминается, и он вписал свое имя в историю нашего государства — это факт", — сказал Шерин.

Дмитрия Язова не стало 25 февраля. Он скончался после долгой и тяжелой болезни.

В начале февраля Министр обороны России Сергей Шойгу отметил заслуги Язова орденом "За заслуги перед Отечеством".